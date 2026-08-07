மெட்டல் ரோடு மண் ரோடானது

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ மெட்டல் ரோடு மண் ரோடானது
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை அருகே ஓரியூர் திட்டை குடியிருப்பில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
இந்த குடியிருப்பிற்கு செல்லும் ஒரு கி.மீ., மெட்டல் ரோடு தற்போது மண் சாலையாக மாறிவிட்டது. இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்ட இச்சாலையில் தற்போது கற்கள் பெயர்ந்து மண் சாலையாக மாறியதால் டூவீலர் மற்றும் நடந்து செல்வோர் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். சாலையை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.