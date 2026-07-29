திருப்புல்லாணி-– கீழக்கரை வரை நீரோடும் பாதையை ஆக்கிரமிக்கும் கட்டடங்கள் கண்டுகொள்ளாத அலுவலர்கள்
திருப்புல்லாணி-– கீழக்கரை வரை நீரோடும் பாதையை ஆக்கிரமிக்கும் கட்டடங்கள் கண்டுகொள்ளாத அலுவலர்கள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM
கீழக்கரை: ராமநாதபுரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் பிரதான சாலையாக விளங்கும் திருப்புல்லாணி மற்றும் கீழக்கரை வரை சாலையின் இரு புறங்களிலும் பக்கவாட்டு பகுதியில் ஏராளமான வரத்து கால்வாய் மற்றும் நீரோடும் பகுதிகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்படும் கட்டடங்களை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளனர்.
ராமநாதபுரத்தில் இருந்து 18 கி.மீ.,ல் கீழக்கரை உள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அதிகளவு கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் பக்கவாட்டு பகுதியில் புதிய கட்டடங்கள் உருவாகி வருகின்றன. முன்பு திருப்புல்லாணியில் இருந்து செல்லக்கூடிய உபரி நீர் கொட்டக்குடி ஆற்றின் வழியாக கடலுக்குச் செல்வது வழக்கம். தற்போது சிற்றோடையின் வழித்தடங்கள் தனி நபர்களின் ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்களால் அடைபட்டு வருகின்றன.
தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது:
திருப்புல்லாணி கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் இரு புறங்களிலும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட நிலையிலும் பெயரளவிற்கு தண்ணீர் செல்வதற்காக துாம்பு குழாய்களை ஏற்படுத்தி ஆக்கிரமித்து புதிய கட்டடங்களை கட்டி வருகின்றனர். இதனால் மழைக்காலங்களில் ஓடைகள் மற்றும் கண்மாய்க்கு செல்லக்கூடிய வரத்து கால்வாய் நீர் செல்ல வழி இன்றி பல இடங்களில் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லக்கூடிய நீர் கானல் நீராக மாறும் அபாயம் உள்ளது.
கிழக்கு கடற்கரை சாலையை ஒட்டி ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்களால் விபத்துகளும் நடக்கிறது. எனவே இவ்விஷயத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர், வருவாய்த்துறையினர், போலீசார் ஒன்றிணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வருவாய்த் துறை சார்பில் கிராம உதவியாளர், வி.ஏ.ஓ., ஆர்.ஐ., கொண்ட குழுவினர் ஆரம்பத்திலேயே நீர் வழித்தட பாதையை சரி செய்வதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும். அதிகாரிகளின் மெத்தனப் போக்கால் பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கி செல்ல வழி இல்லாத நிலை மழை காலங்களில் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்றனர்.