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ராமேஸ்வரத்தில் கிடப்பில் சுற்றுலா படகு சவாரி

ராமேஸ்வரத்தில் கிடப்பில் சுற்றுலா படகு சவாரி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் அமைத்த சுற்றுலா படகு சவாரி திட்டம் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் முடங்கியுள்ளது.

மத்திய அரசின் சாகர் மாலா திட்டம் மற்றும் தமிழக அரசின் பங்களிப்புடன் ரூ.4.50 கோடியில் ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தம், தனுஷ்கோடி, வில்லுாண்டி தீர்த்தம், பாம்பன் பாலம், தேவிபட்டினம் இடையே சுற்றுலா படகு சவாரி துவக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்தது. அதன்படி ஓராண்டுக்கு முன்பு ராமேஸ்வரம் கோயில் அக்னி தீர்த்தம் கடற்கரையில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கான பாலம், டிக்கெட் கவுன்டர் மையம் அமைக்கப்பட்டது.

இப்பணி முடிந்து ஓராண்டு ஆகியும் சுற்றுலா படகு சவாரி துவக்காமல் தமிழக அரசு கிடப்பில் போட்டுள்ளது. இதனால் பாலம், டிக்கெட் கவுன்டர் மையம் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் சேதமடைந்து வருகிறது. இரவில் சமூக விரோதிகள் பாலத்தில் அமர்ந்து மது அருந்தி ரகளையில் ஈடுபடுகின்றனர். இதனால் சுற்றுலா படகு சவாரி பாலம் மது அருந்தும் பாராக மாறி உள்ளது. அரசு நிதி வீணாகும் அபாயம் உள்ளதால், சுற்றுலா படகு சவாரி திட்டத்தை விரைவில் துவக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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