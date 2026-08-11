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பரமக்குடியில் கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது

பரமக்குடியில் கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

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பரமக்குடி: பரமக்குடி அரசு ஐ.டி.ஐ., கல்லுாரி பகுதிகளில் கஞ்சா விற்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பரமக்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள் மணிகண்டன் 29, மற்றும் முத்துப்பாண்டி 21. இவர்கள் இருவரும் அரசு ஐ.டி.ஐ., மற்றும் வேந்தோணி விலக்கு ரோட்டில் கஞ்சா விற்றது தெரிந்தது. டவுன் போலீசார் ரோந்து சென்ற போது இருவரிடம் இருந்தும் 1.2 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர்.

பரமக்குடியில் தொடர்ந்து சில நாட்களில் மட்டும் கஞ்சா விற்ற 20 பேர் வரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

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