ஆப்பனுார் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்த வலியுறுத்தல்
ஆப்பனுார் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்த வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
கடலாடி:
கடலாடி அருகே ஆப்பனுார் ஊராட்சியில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியை, மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தினர்.
ஆப்பனுாரை சுற்றிலும் ஏராளமான கிராமங்கள் உள்ளன. இங்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடுநிலைப்பள்ளியை உயர்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 1 முதல் 5 வகுப்புகளுக்கு தனியாக தொடக்கப்பள்ளி செயல்படுகிறது. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் 6 முதல் 10 வகுப்புகள் உள்ளன. 250க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். தலைமை யாசிரியர் உட்பட 7 ஆசிரியர்கள் பணி புரிகின்றனர். பிளஸ் 1,2 டிப்பதற்காக 10 முதல் 15 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள கடலாடிக்கும், முதுகுளத்துார் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் கல்வி பயில்வதற்காக செல்கின்றனர்.
ஆப்பனுாரைச் சேர்ந்த முத்து முருகன் கூறியதாவது: ஆப்பனுார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்த கோரி கிராம மக்கள் சார்பில் பங்கு தொகையாக ரூ. 2 லட்சம் அரசுக்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செலுத்தப்பட்டுள்ளது. பள்ளி கல்வித்துறை அலுவலர்கள் மாணவர்களின் நலன் கருதி உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்த வேண்டும். மேல்நிலை கல்விக்காக அதிக செலவு செய்தது வேன்களிலும் வாடகை ஆட்டோகளிலும் சென்று வருகின்றனர். பள்ளியில் மேல்நிலை வகுப்புக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ளன. மாணவியர் தங்கி படிப்பதற்கு அரசு சார்பில் விடுதி அமைத்து தர வேண்டும். கல்விதுறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.