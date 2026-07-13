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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ஊரணியில் படிக்கட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

ஊரணியில் படிக்கட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

ஊரணியில் படிக்கட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM

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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் ஆனந்துார் அருகே ராதானுாரில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள பெரிய ஊருணியில் தேங்கும் தண்ணீரை குடியிருப்பு வாசிகள் குளிப்பதற்கும், பல்வேறு தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும், கால்நடைகளுக்கும் முக்கிய நீராதாரமாகவும் விளங்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஊருணியில் அமைந்துள்ள படிக்கட்டு கடந்த சில ஆண்டுகளாக சேதம் அடைந்த நிலையில் உள்ளது. இதனால் ஊருணியில் குளிக்கச் செல்லும், வயதானவர்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் சேதமடைந்த ஊருணி படிக்கட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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