சேதமடைந்த கட்டடத்தில் கால்நடை மருத்துவமனை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:42 PM
கமுதி: பேரையூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே கால்நடை மருத்துவமனை சேதமடைந்த கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு பேரையூர், இலந்தைகுளம், தோப்படைப்பட்டி, செங்கோட்டைபட்டி, கொல்லங்குளம் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தினந்தோறும் பலரும் கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர். இங்கு 2016ம் ஆண்டு கால்நடை மருத்துவமனை கட்டடம் கட்டப்பட்டது.
முறையான பராமரிப்பின்றி தற்போது கட்டடத்தில் நுழைவு வாயில் தரைதளம் விரிசல் ஏற்பட்டு சேதமடைந்து பள்ளம் உருவாகியுள்ளது. இதனால் சிறு காயங்கள் ஏற்படுகிறது. பள்ளத்தால் விஷப் பூச்சிகள் தங்கும் கூடாரமாகவும் மாறும் அபாயம் உள்ளது. கடந்த சில மாதத்திற்கு முன்பு கட்டடத்தின் முன்பக்கம் மட்டும் வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் விரிசல், சேதமடைந்த பகுதி சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து கால்நடை மருத்துவமனை கட்டடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
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