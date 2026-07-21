மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்விற்குஉதவும் விழுதுகள் சேவை மையம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்விற்குஉதவும் விழுதுகள் சேவை மையம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:21 PM
ராமநாதபுரம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் தேவையான மறுவாழ்வு சேவைகளும், அரசு நலத்திட்ட உதவிகளும் இப்போது ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் தான் ‘விழுதுகள்” மையம்.
இந்த மையங்களில் நிபுணர்களால் தரமான மறுவாழ்வு சேவைகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. பிசியோதெரபி, ஆக்குபேஷனல் தெரபி, பேச்சு மற்றும் மொழிசார் சிகிச்சை, உளவியல் ஆலோசனை, சிறப்புக் கல்வி, கண் பரிசோதனை உள்ளிட்ட பல்வேறு மறுவாழ்வு சேவைகள் இங்கு கிடைக்கின்றன. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குத் தேவையான நான்கு வகையான மறுவாழ்வு சேவைகள் அவர்களின் வீட்டிற்கு அருகிலேயே வழங்கப் படுகின்றன.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு உங்கள் அருகிலுள்ள மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் அல்லது விழுதுகள் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தை அணுகலாம் அல்லது இலவச உதவி எண்: 1800 4250 111, சைகை மொழியில் தொடர்பு கொள்ள (வாட்ஸ்-ஆப்) எண்: 94983 45350 ஆகிய எண்களிலும் தொடர்புக் கொண்டு பயன்பெறலாம் என கலெக்டர் சிவகுருபிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.--------