ராமநாதபுரத்தில் குழாய் சேதமடைந்துவீணாகும் குடிநீர்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
ராமநாதபுரத்தில் குழாய் சேதமடைந்துவீணாகும் குடிநீர்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:01 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகரில் பழைய ஸ்டாண்ட் அருகே கடந்த சில நாட்களாக குழாய் சேதமடைந்து காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் ரோட்டில் ஓடுகிறது. உடன் சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்க 2009 ஆண்டு முதல் காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம், பரமக்குடி, கீழக்கரை ஆகிய நகராட்சிகள், பேரூராட்சி, கிராமப்பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில் ராமநாதபுரம் நகரில் பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி, ஜல்-ஜீவன் திட்டத்தில் வீடு தோறும் இணைப்பு வழங்கும் பணிக்காக குழி தோண்டும் போது குழாய் சேதமடைந்து காவிரி குடிநீர் வீணாகிறது.
தற்போது பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே ரோட்டில் சில நாட்களாக குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி ரோட்டில் ஓடுகிறது. இதே போன்று குடிநீர் வீணாகும் இடங்களை கண்டறிந்து உடனடியாக சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.–––