/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ஓரியூர் ஊராட்சியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை அருகே ஓரியூர் ஊராட்சியில் பல கிராமங்களில் குடிநீர் கிடைக்காததால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.ஓரியூர் ஊராட்சியில் ஓரியூர், கொள்ளக்காடு, புதுவயல், ஓரியூர் கிழக்கு ஆகிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. பல மாதங்களாக தெருக்குழாய்களில் தண்ணீர் வரவில்லை.
அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், தினமும் சமையல் செய்வதற்கும், குடிப்பதற்கும் தண்ணீரை தேடி நீண்ட துாரம் அலைய வேண்டியுள்ளது. பணம் கொடுத்து டிராக்டரில் வரும் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சம்பந்தபட்ட அதிகாரிகள் குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
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