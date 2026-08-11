/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நம்புதாளை ஊராட்சியில் பெண்கள் முற்றுகை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM
அ நிறம் | அளவு
தொண்டி: தொண்டி அருகே நம்புதாளையில் குடிநீர் வழங்கக்கோரி ஊராட்சி அலுவலகத்தை பெண்கள் முற்றுகையிட்டனர். தொண்டி அருகே நம்புதாளையில் பல நாட்களாக குடிநீர் விநியோகம் இல்லை. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அன்றாட தேவைகளுக்கு குடிநீர் கிடைக்காமல் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்கக் கோரி பலமுறை முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த பெண்கள் நேற்று மாலை 4:30 மணிக்கு ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அலுவலர்கள் இல்லாததால் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவிக்க முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர். இது குறித்து பெண்கள் கூறுகையில், குடிநீர் கிடைக்காமல் பெரும் சிரமமாக உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.