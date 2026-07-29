/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ஊருணியில் மூழ்கி வாலிபர் பலி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:22 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் ஊருணிக்கு குளிக்க சென்ற வாலிபர் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
சேலம் மாவட்டம் ஜாகிர் அம்மாபாளையத்தை சேர்ந்தவர் வெங்கடேஸ்வரன் மகன் கிருஷ்ணன் 24. ராமநாதபுரத்தில் கட்டடம் அழகுப்படுத்தும் பணி செய்து வந்துள்ளார். எம்.எஸ்.கே., நகரில் உள்ள வண்ணார் ஊருணிக்கு தனது நண்பர்களுடன் குளிக்க சென்றார். ஆழமான பகுதிக்கு சென்ற போது நீச்சல் தெரியாததால் மூழ்கினார். உடனே அவரின் நண்பர்கள் சீனிவாசன், தயாநிதி ஆகியோர் கிருஷ்ணனை மீட்டனர்.
மயக்க நிலையில் இருந்த கிருஷ்ணனை ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். ––