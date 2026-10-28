கடலாடியில் தேவர் குருபூஜை 10 நாள் முளைப்பாரி உற்ஸவம்
கடலாடியில் தேவர் குருபூஜை 10 நாள் முளைப்பாரி உற்ஸவம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:37 PM
கடலாடி: கடலாடியில் நகர் தேவர் மகாசபை மற்றும் நகர் தேவர் இளைஞரணி சார்பில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 119வது ஜெயந்தி விழா, 64ம் ஆண்டு குருபூஜை விழா மற்றும் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில் 9ம் ஆண்டு வருடாபிஷேக விழா கொண்டாடப்பட்டது.
அக்.,19ல் கோயில் மாரியூர் கடலில் புனித நீர் எடுத்து தீர்த்தம் ஆடி ஊர் காப்புக்கட்டுதல் மற்றும் கொடியேற்றத்துடன் விழா துவங்கியது. நாள் தோறும் இரவு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நாடகம், ஆன்மிக சொற்பொழிவு, சிறுவர்களுக்கான கலை நிகழ்ச்சி, தெம்மாங்கு கச்சேரி, வள்ளி திருமண நாடகம், கரகாட்டம், நையாண்டி மேளம், விளக்கு பூஜை உள்ளிட்டவைகள் நடந்தது.
நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு பூத்தட்டு எடுத்து நடந்த நகர் வலத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். காலை 8:00 மணிக்கு ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் இருந்து நேர்த்திக்கடன் பக்தர்களால் பால்குடம் ஊர்வலம் நடந்தது. கடலாடியில் உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் சிலைக்கு பாலபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து மூன்று நாட்களும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
மாலையில் அக்னி சட்டி நகர்வலம் மற்றும் முளைப்பாரி ஊர்வலம், கதம்ப நாடகம் உள்ளிட்டவைகள் நடந்தது. இன்று காலை 5:00 மணிக்கு பொங்கல் வைக்கும் நிகழ்ச்சியும், பெரிய மாடு, நடுமாடு, சின்ன மாடு பிரிவுகளில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் கடலாடி - முதுகுளத்துார் சாலையில் நடக்கிறது. ஏற்பாடுகளை கடலாடி நகர் தேவர் மகாசபை மற்றும் நகர் தேவர் இளைஞரணியினர் செய்திருந்தனர்.