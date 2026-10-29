தேவர் குருபூஜை பாதுகாப்பு பணியில் 10 ஆயிரம் போலீசார்: எஸ்.பி., தகவல்
தேவர் குருபூஜை பாதுகாப்பு பணியில் 10 ஆயிரம் போலீசார்: எஸ்.பி., தகவல்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
கமுதி: பசும்பொன் தேவர் குருபூஜையை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் 10 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக எஸ்.பி.,சந்தீஷ் கூறினார்.
கமுதி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் 119வது ஜெயந்தி, 64வது குருபூஜை விழா அக்.,30ல் நடைபெற உள்ளது. துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக அமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் உட்பட ஏராளமானோர் மரியாதை செலுத்த உள்ளனர். இதையடுத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பணிகள் குறித்து எஸ்.பி., சந்தீஷ் ஆய்வு செய்தார். பின்னர் அவர் கூறியதாவது:
பசும்பொன் தேவர் குருபூஜை தென்மண்டல ஐ.ஜி., தலைமையில் 4 டி.ஐ.ஜி.,கள், 30 எஸ்.பி.,கள், 35 ஏ.டி.எஸ்.பி.,க்கள், 80 டி.எஸ்.பி.,க்கள் உட்பட 10 ஆயிரம் போலீசார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். மாவட்டம் முழுவதும் 40 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிநவீன 1000 சிசிடிவி., கேமராக்கள் மூலம் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
பசும்பொன்னில் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை வாயிலாக மினி கன்ட்ரோல் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. ட்ரோன் கேமராக்கள் எஸ்.பி., உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் அலைபேசியில் நேரலை வசதி ஏற்படுத்தி தேவையான பாதுகாப்பு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 800க்கும் மேற்பட்ட மொபைல் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
டூவீலர், வாடகை வாகனங்களில் வந்தால் வழக்குப்பதிந்து வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். 650 அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. பஸ், வாகனங்களில் கூரையில் அமர்ந்து வருவது உள்ளிட்ட செயல்களில் பொதுமக்கள் ஈடுபடக்கூடாது. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் வந்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும். துணை ஜனாதிபதி வருவதால் சில கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்து வருகிறது.500 போலீசார் அதற்கு தகுந்தாற் போல் செயல்படுவர் என்றார்.