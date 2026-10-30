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தேவர் ஜெயந்தி விழா இன்று 103 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
தேவர் ஜெயந்தி விழா இன்று 103 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
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ராமநாதபுரம்: பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவர் 119 வது ஜெயந்தி, 64 வது குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் 103 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி, குருபூஜையை முன்னிட்டு பசும்பொன்னில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் இன்று (அக்.,30) அரசு விழா நடக்கிறது. துணை ஜனாதிபதி சி.பி., ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக அமைச்சர்கள், அனைத்துக் கட்சி தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். 10 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இதையடுத்து கமுதி, ராமநாதபுரம், பரமக்குடி என மாவட்டத்தில் போலீசார் தங்கும் 103 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.––––