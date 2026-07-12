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ராமநாதபுரத்தில் வெப்பச் சோர்வால் மருத்துவமனையில் 120 பேர் சிகிச்சை

ராமநாதபுரத்தில் வெப்பச் சோர்வால் மருத்துவமனையில் 120 பேர் சிகிச்சை

UPDATED : ஜூலை 11, 2026 09:08 PM

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 09:08 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

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ராமநாதபுரம்: வெப்ப நிலை நாளுக்கு நாள் உயர்வதால் வெப்ப சோர்வு உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக டாக்டர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த இரு வாரங்களாக வெப்ப நிலை வழக்கத்தை விட அதிகமாக காணப்படுகிறது. அதிகப்பட்சமாக 104 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை பதிவாகியுள்ளது. இதனால் கடினமான வேலை செய்வோர், வெயிலில் நீண்ட நேரம் இருப்பவர்கள், வயதானவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் கடந்த இரு வாரங்களில் மட்டும் வெயிலில் மயங்கி விழுந்தவர்கள், நீர்ச்சத்து குறைபாட்டால் 120 பேர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.

இதுகுறித்து டாக்டர்கள் கூறியதாவது:

அதிக வெப்ப நிலை காரணமாக உடலில் இருந்து அதிகப்படியான வியர்வை மற்றும் உப்பு வெளியேறும். அருகில் இருப்பவர்களுக்கு வெப்பச் சோர்வு நிழலான இடத்திற்குச் அழைத்து செல்ல வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவரை உடனே குளிர்ந்த அல்லது நிழலான இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும். அதிக வெப்பமான இடங்களில் பணிபுரிவோர் தங்களது உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

உடல் வெப்ப நிலை 40 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல் சென்றால் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. வெப்ப நோய்களில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள மதியம் 12:00 மணி முதல் 3:00 மணி வரை வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றனர். ----

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