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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ காவிரி குடிநீர் குழாயில் புகுந்த 15 அடி நீள மர வேர்: தொழிலாளர் அகற்றினர்

﻿ காவிரி குடிநீர் குழாயில் புகுந்த 15 அடி நீள மர வேர்: தொழிலாளர் அகற்றினர்

﻿ காவிரி குடிநீர் குழாயில் புகுந்த 15 அடி நீள மர வேர்: தொழிலாளர் அகற்றினர்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:37 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:37 AM

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திருவாடானை: காவிரி குடிநீர் குழாயில் புகுந்த மர வேரால் குடிநீர் செல்வதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. தொழிலாளர்களின் முயற்சியால் வேர் அகற்றப்பட்டது. சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லல், காரைக்குடி, தேவகோட்டை வழியாக திருவாடானை, தொண்டி பகுதிகளுக்கு காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யபட்டு வருகிறது.

சில மாதங்களாக திருவாடானை, தொண்டி பகுதிகளுக்கு விநியோகிக்கப்படும் குடிநீரின் அளவு கணிசமாக குறைந்தது. போதுமான நீர் வராததால் அன்றாட தேவைகளுக்கு மக்கள் அவதிபட்டனர்.

இந்நிலையில் காவிரி நீர் திட்ட பராமரிப்பு ஊழியர்கள் அதற்கான ஆய்வை மேற்கொண்டனர். குழாயில் எங்கு உடைப்பு ஏற்பட்டது என்பதை அறிய முடியாமல் திணறினர். குடிநீர் குழாய் செல்லும் பாதையில் ஒவ்வொரு முக்கிய இடமாக தோண்டி பார்த்தனர்.

அப்போது புளியாலில் இருந்து தேவகோட்டை செல்லும் வழியில் தனியார் பள்ளி அருகே குடிநீர் குழாய்க்குள் மரவேர் புகுந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

15 அடி நீளமுள்ள அந்த அடர்த்தியான மர வேரை ஊழியர்கள் சிரமத்துடன் குழாயிலிருந்து வெளியேற்றினர். இது குறித்து காவிரி நீர் திட்டப் பணியாளர்கள் கூறியதாவது:

ரோட்டோரங்களில் உள்ள மரங்களின் வேர்கள் நிலத்தடி நீரை தேடிச் சென்று குடிநீர் குழாய்களின் சிறிய ஓட்டை வழியாக உள்ளே புகுந்து விடுகின்றன. உள்ளே செல்லும் வேர்கள் நீரை உறிஞ்சி மிக வேகமாக வளர்ந்து விடுகின்றன.

இதனால் குழாய்க்குள் 90 சதவீதம் அடைப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது. வெறும் 10 சதவீதம் நீர் மட்டுமே கசிந்து வெளியேறுகிறது.

இதே போல் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திருவாடானையிலிருந்து தொண்டி செல்லும் வழியில் அச்சங்குடி என்ற இடத்தில் ஒரு பெரிய மர வேரை அகற்றி அடைப்பை சரி செய்தோம் என்றனர். ரோட்டோரங்களில் உள்ள மரங்களின் வேர்களால் இது போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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