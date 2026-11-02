பரமக்குடி தனியார் நெசவாளர்களுக்கு 16.70 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ்
பரமக்குடி தனியார் நெசவாளர்களுக்கு 16.70 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:06 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடியில் தனியார் நெசவாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் 16.70 சதவீதம் வழங்குவதென உடன்பாடு ஏற்பட்டது.
பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் அனைத்து கைத்தறி நெசவாளர் தொழிற்சங்கங்களின் போராட்டக்குழு மற்றும் பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் கைத்தறி ஜவுளி வியாபாரிகள் சங்க நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. சங்க தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, போராட்டக் குழு பொறுப்பாளர் மோதிலால் தலைமை வகித்தனர்.
சங்க உப தலைவர் லோகநாதன், செயலாளர் ரமேஷ்பாபு, ஐ.என்.டி.யு.சி., ராமச்சந்திரன், ஜே.டி.எல்.எப்., ராம்தாஸ், தொ.மு.ச., சுப்பிரமணியன், தே.மு.தி.க., ஹரிராம், பல தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
அப்போது தனியார் நெசவாளர்களிடம் தொழில் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு 16.70 சதவீதம் போனஸ் வழங்குவதென முடிவெடுக்கப்பட்டது.
போராட்டக் குழு, சங்கப் பிரதிநிதிகள் 56வது ஆண்டாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.