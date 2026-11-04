/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/குரூப் – 2 தேர்வில் 1786 பேர் ‛ஆப்சென்ட்’
ADDED : நவ 01, 2026 04:48 PM
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ராமநாதபுரம்: தமிழகம் முழுவதும் டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு இன்று (நவ.,1) நடந்தது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 9262 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். இதற்காக ராமநாதபுரம் வட்டத்தில் 18 மையங்களும், பரமக்குடி வட்டத்தில் 14 மையங்களும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ராமநாதபுரம் சேதுபதி அரசு கலைக் கல்லுாரியில் நடந்த தேர்வை கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் நேரில் ஆய்வு செய்தார். ராமநாதபுரம் வட்டத்தில் 4109 பேரும், பரமக்குடி வட்டத்தில் 3367 பேரும் தேர்வு எழுதினர். விண்ணப்பித்தில் 1786 பேர் தேர்வு எழுதவில்லை. அனைத்து தேர்வு மையங்களிலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. ––