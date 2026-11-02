மூதாட்டியிடம் 2 பவுன் தங்க செயின் திருட்டு

UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:15 PM
ரெகுநாதபுரம்: ரெகுநாதபுரம் மேலவலசையை சேர்ந்தவர் சாந்தகுமார் 42, இவர் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி சியாமளா 38. இவர்களுக்கு இரண்டு வீடுகள் உள்ளன. ஒரு வீட்டில் மாமியார் ராஜலட்சுமி உள்ளார். இந்நிலையில் அவரது மருமகள் சியாமளா விசேஷத்திற்காக வெளியூர் சென்றுள்ளார். அப்பொழுது வீட்டில் தனியாக இருந்த ராஜலட்சுமி யின் இரண்டு பவுன் தங்கச் செயின் மாயமாகி உள்ளது. இது குறித்து தனது மருமகளிடம் தெரிவித்தார்.
வெளிநாட்டில் இருந்த சாந்தகுமார் அவரது அலைபேசி மூலமாக வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு மதியம் அடையாளம் தெரியாத வாலிபர் ஒருவர் ராஜலெட்சுமி வீட்டுக்குள் சென்று அவர் வீட்டில் கழட்டி வைத்திருந்த 2 பவுன் தங்கச் செயின், ரூ. 470 பணத்தை எடுத்துச் சென்றது தெரிய வந்தது. திருப்புல்லாணி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.