தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ கள்ளப்படகில் தனுஷ்கோடி வந்த 2 இலங்கை இளைஞர்கள் கைது

﻿ கள்ளப்படகில் தனுஷ்கோடி வந்த 2 இலங்கை இளைஞர்கள் கைது

﻿ கள்ளப்படகில் தனுஷ்கோடி வந்த 2 இலங்கை இளைஞர்கள் கைது

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:13 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:13 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ராமேஸ்வரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அருகே தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனை கடற்கரையில் நேற்று காலை நின்று கொண்டிருந்த இரு இளைஞர்களை சந்தேகத்தின்பேரில் மரைன் எஸ்.ஐ., காளிதாஸ் மற்றும் போலீசார் விசாரித்தனர்.

அவர்கள் இலங்கை வத்தளையைச் சேர்ந்த லுாசிநாத் 38, விக்னேஸ்வரன் 40, என தெரிய வந்தது. இரு நாட்களுக்கு முன் இவர்களின் நண்பர் ஒருவருக்கு பிறந்த நாள் விழா நடந்தது. அதில் மது போதையில் நண்பர் களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டு ஒருவர் கொல்லப்பட்டார். இந்த கொலை வழக்கில் லுாசிநாத், விக்னேஸ்வரன் முக்கிய குற்றவாளியாக சேர்த்து போலீசார் தேடி வந்தனர். இதையடுத்து வழக்கில் இருந்து தப்பிக்க கள்ளத்தனமாக படகில் புறப்பட்டு தனுஷ்கோடிக்கு வந்ததாக அவர்கள் போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும் அவர்கள் தெரிவித்தபடி கொலையில் ஈடுபட்டனரா அல்லது தங்கக்கட்டிகளை கடத்தி வந்தனரா என போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்த வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us