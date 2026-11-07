இலங்கைக்கு கடத்தவிருந்த 2 டன் பீடி இலைகள் பறிமுதல்: டிரைவர் கைது
இலங்கைக்கு கடத்தவிருந்த 2 டன் பீடி இலைகள் பறிமுதல்: டிரைவர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
சாயல்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான பீடி இலைகளை லாரியுடன் பறிமுதல் செய்த போலீசார், டிரைவரை கைது செய்தனர்.
சாயல்குடி அருகே வேலாயுதபுரம் கடற்கரையில் இருந்து இலங்கைக்கு பீடி இலைகள் கடத்தப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற சாயல்குடி போலீசார், கடத்தல் கும்பலை சுற்றி வளைக்க முயன்றனர். அப்போது 10-க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினர்.
அங்கிருந்த சாயல்குடி அருகே கொக்கரசன் கோட்டையை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் கொள்ளை கொண்டான் 27, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அதிலிருந்த ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பிலான 2 டன் பீடி இலைகளை பறிமுதல் செய்தனர். கடத்தலில் தொடர்புடைய துாத்துக்குடியை சேர்ந்த கார்த்தீஸ்வரன் 34, என்பவர் மீது வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.