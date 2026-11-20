பரமக்குடியில் 250 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பறிமுதல்: 4 கடைகளுக்கு ரூ.17 ஆயிரம் அபராதம்
பரமக்குடியில் 250 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பறிமுதல்: 4 கடைகளுக்கு ரூ.17 ஆயிரம் அபராதம்
UPDATED : நவ 19, 2026 11:18 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:24 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் இருந்து 250 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பரமக்குடியில் பூ வியாபாரம் துவங்கி உணவு கடைகள் மற்றும் அனைத்து வகையான கடைகளிலும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கப்புகள் மற்றும் கேரி பேக்குகள் விற்பனை செய்வது குறித்து நேற்று நகராட்சி அதிகாரிகள் கடைகளில் ஆய்வு செய்னர்.
அப்போது நான்கு மொத்த வியாபார கடைகளில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த 250 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் ஒட்டுமொத்தமாக 17 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வில் நகராட்சி கமிஷனர் சங்கர், துப்புரவு அலுவலர் முருகன் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் மதன், ஜெகதீஷ் உள்ளிட்டோர் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை செய்வது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.