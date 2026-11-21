பரமக்குடி நகராட்சியில் ரோட்டில் திரிந்த 30 மாடுகள் சிறை பிடிப்பு: ரூ.19 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு
பரமக்குடி நகராட்சியில் ரோட்டில் திரிந்த 30 மாடுகள் சிறை பிடிப்பு: ரூ.19 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:18 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி ரோட்டில் இடையூறாக திரிந்த 30 மாடுகளை நகராட்சி அலுவலர்கள் சிறை பிடித்து அதன் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்தனர்.
பரமக்குடி நகராட்சியில் உள்ள 36 வார்டுகள் உட்பட நெடுஞ்சாலைகளிலும் மாடுகள் அதிகளவில் சுற்றித்திரிகின்றன. இதனால் பல்வேறு சமயங்களில் விபத்துகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளதுடன் ஆங்காங்கே மாடுகள் எச்சங்களை விட்டுச் செல்வதால் சுகாதாரக் கேடான சூழல் நிலவுகிறது.
ஆபத்து குறித்து தினமலர் நாளிதழ் தொடர்ந்து செய்தி வெளியிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு நகராட்சி கமிஷனர் சங்கர் உத்தரவின் பேரில், துப்புரவு அலுவலர் முருகன் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் மாடுகளை சிறை பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து 30 மாடுகள் பிடிபட்ட நிலையில் 8 பெரிய மாடுகளுக்கு தலா 1000 ரூபாயும் மற்றும் 22 கன்றுகளுக்கு தலா ரூ.500 என 19 ஆயிரம் ரூபாய் உரிமையாளர்களிடமிருந்து அபராதத் தொகை பெறப்பட்டது. இதே போல் ஒரே உரிமையாளரின் மாடுகள் அடுத்தடுத்து பிடிபடும் நிலையில் அபராதத் தொகை பல மடங்கு உயர்த்தி வாங்கப்படும் என நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.