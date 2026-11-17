UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரத்தில் ஓடும் பஸ்சில் பெண்ணிடம் 32 பவுன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் வலையர் தெருவை சேர்ந்தவர் வேலு 60. கூலி வேலை செய்கிறார். இவரது மனைவி கவுசல்யா 55. இவர்களின் மகளை சாயல்குடியில் திருமணம் செய்து கொடுத்துள்ளனர். மகள் ஊரில் கோயில் திருவிழா நடந்ததால் மகள் நகைகளை கொண்டு வர கூறியுள்ளார். இதையடுத்து தனது 32 பவுன் தங்க நகைகளை கட்டைப்பையில் ஒரு சிறு பேக்கில் வைத்துக் கொண்டு மகள் வீட்டிற்கு நவ.,2ல் பஸ்சில் சென்றார்.
அங்கு சென்ற பின் பையை பார்த்த போது நகைப்பை மட்டும் காணாமல் போனது தெரிய வந்தது. மண்டபத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் வந்தவர், சாயல்குடி செல்ல வேறு பஸ்சில் ஏறியுள்ளார். இதைப் பயன்படுத்தி யாராவது திருடியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் ராமநாதபுரம் கேணிக்கரை போலீசில் புகார் அளித்தார். திருடு போன நகைகளின் மதிப்பு ரூ.36 லட்சம். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.