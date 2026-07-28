தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ பரமக்குடி நகராட்சியில் மலை போல் குவிந்த 34 டன் குப்பை

﻿ பரமக்குடி நகராட்சியில் மலை போல் குவிந்த 34 டன் குப்பை

﻿ பரமக்குடி நகராட்சியில் மலை போல் குவிந்த 34 டன் குப்பை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:14 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:14 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சியில் தினந்தோறும் 34 டன் குப்பை சேகரிக்கப்படும் நிலையில் 10 டன் பிளாஸ்டிக் உள்ளதால் சுற்றுப்புற சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

பரமக்குடி நகராட்சி 36 வார்டுகளுடன் ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகையுடன் இருக்கிறது. மிகப்பெரிய நகராட்சியாக உள்ள இங்கு வைகை ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் குடியிருப்புகள் உருவாகியுள்ளது. இந்நிலையில் தினந்தோறும் நகராட்சியால் 34 டன் குப்பையை சேகரித்து கொண்டு செல்லப்படுகிறது. முக்கியமாக பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ள நிலையில் 10 டன் வரை சேர்வதாக அலுவலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதன்படி சிறிய, பெரிய கடைகள் மற்றும் உணவகங்களில் பாகுபாடின்றி பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு இருக்கிறது. இதனைப் பிரித்தெடுக்க பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் பகுதிகளில் 3 இடங்களில் நிலையங்கள் செயல்படுகிறது. இதனை முறைப்படுத்த முடியாமல் முதுகுளத்துார் ரோடு வெங்கடேஸ்வரா காலனி பின்புறம் உள்ள குப்பை கிடங்கில் மலை போல் குவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இங்கு சமீப மாதங்களாக வாகனங்கள் உள்ளே நுழையாத அளவிற்கு குப்பை நிறைந்துள்ளது. இதனால் அருகில் உள்ள கிராம மக்கள் கொசு, ஈ தொல்லை, துர்நாற்றத்தில் தொற்று நோய்க்கு ஆளாகின்றனர். தொடர்ந்து வைகை ஆறு மற்றும் நீர்நிலைகளில் பிளாஸ்டிக் கலப்பது அதிகரித்துள்ளது. ஆகவே கட்டுப்படுத்த நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இது குறித்து நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் மதன் கூறுகையில், கடந்த 6 மாதத்திற்கு முன்பு வரை 1000 டன் பிளாஸ்டிக் பிரித்து எடுத்து ரோடு அமைக்க அனுப்பப்பட்டுள்ளது. முன்பு பிளாஸ்டிக் செலவின்றி எடுத்துச் சென்ற நிலையில் தற்போது லாரி வாடகை கேட்கின்றனர். ஆகவே கூடிய விரைவில் மீண்டும் பிளாஸ்டிக்குகள் அதிகளவு ரோடு பணிக்கு அனுப்பப்படும் என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us