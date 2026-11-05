கள்ளப்படகில் பாம்பன் வந்த இலங்கை நபர் உட்பட 4 பேர் கைது
கள்ளப்படகில் பாம்பன் வந்த இலங்கை நபர் உட்பட 4 பேர் கைது
ADDED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ராமேஸ்வரம்: இலங்கையில் இருந்து கள்ளத்தனமாக படகில் ராமேஸ்வரம் வந்த இலங்கை நபர், அவருக்கு உதவிய மூன்று பேரை ‘க்யூ’ பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
நேற்று (நவ.,3) இரவு பாம்பன் குந்துகால் கடற்கரையில் ராமநாதபுரம் ‘க்யூ’ பிரிவு போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது நாட்டுப்படகில் கரைக்கு வந்தவர்களை பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது படகில் இருந்த பாம்பனை சேர்ந்த ராபர்ட் 40, தினேஷ் 33, உள்ளிட்ட மூவர் தப்பி ஓடிவிட்டனர். தப்ப முயன்ற இலங்கை வவுனியா பகுதியை சேர்ந்த கனிஸ்டன் 20, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கனிஸ்டனை அழைத்து செல்ல குந்துகால் கடற்கரையில் காத்திருந்த அவரது அண்ணன் துஷ்யாந்தன் 32, படகிற்கு கூலியாக ரூ.40 ஆயிரம் பெற்று ஏஜென்டாக செயல்பட்ட தங்கச்சிமடம் கெவின்ராஜ் 33, போலாக் 26, ஆகியோரும் கைதாகினர்.
2014ல் தமிழகம் வந்த துஷ்யாந்தன், திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே விருப்பாச்சியில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக மனைவி, குழந்தையுடன் தங்கியுள்ளார். இலங்கையில் தன் மீது பதியப்பட்ட வழக்கில் இருந்து தப்பிக்க கனிஸ்டன் கள்ளப்படகில் பாம்பன் வந்துள்ளார். இவருக்கு அண்ணன் துஷ்யாந்தன் உதவினார். இதையடுத்து கனிஸ்டன், துஷ்யாந்தன் சென்னை புழல் சிறையிலும், மற்ற இருவர் ராமநாதபுரம் சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டனர். கடற்கரையில் இருந்து தப்பிய மூவரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.