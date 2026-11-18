போலி சான்றிதழ் கொடுத்து ரூ.1 கோடி நிலம் மோசடி பெண் உட்பட 4 பேர் கைது
போலி சான்றிதழ் கொடுத்து ரூ.1 கோடி நிலம் மோசடி பெண் உட்பட 4 பேர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:06 PM
ராமநாதபுரம்: போலி சான்றிதழ் மூலம் நிலத்தை அபகரிக்க முயன்ற வழக்கில், மஞ்சுளா, 46, உட்பட, நான்கு பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை கோதண்டபாணி, 79. இவருக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆற்றங்கரையில், ஒரு கோடி ரூபாயில், 6 ஏக்கர் 2 சென்ட் நிலம் உள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிபாளையம் மஞ்சுளா, 46, கோதண்டபாணியை தந்தை எனக்கூறி, போலி இறப்பு சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார்.
அதன் மூலம் நிலத்தை முதுகுளத்துார் கொழுந்துறை கோவிந்தராஜுக்கு, பவர் பத்திரம் எழுதி கொடுத்தார்.
மேலும், அவர் கீழக்கரை முத்துசாமிபுரம் பாக்கியராஜ், ராமநாதபுரம் பசுபதீஸ்வரன் மற்றும் வாலாந்தரவை ரமேஷ் ஆகியோருக்கும் கிரையம் செய்துள்ளார். கோதண்ட பாணி ராமநாதபுரம் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.
போலீசார், கோவிந்தராஜ், 69, என்பவரை, நவ., 14ல் கைது செய்தனர்.
மஞ்சுளா, போலி ஆவணம் தயாரிக்க உதவிய சக்திவேல், 43, பெருங்குளம் கோவிந்தராஜ், 56, சங்கர், 51, ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர். மேலும், இதில் தொடர்புடையவர்களை தேடி வருகின்றனர்.