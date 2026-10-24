கள்ளப்படகில் பாம்பன் வந்த இலங்கை நபர்கள் உட்பட 4 பேர் கைது
கள்ளப்படகில் பாம்பன் வந்த இலங்கை நபர்கள் உட்பட 4 பேர் கைது
ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
ராமேஸ்வரம்: இலங்கையிலிருந்து கள்ளத்தனமாக படகில் பாம்பன் வந்த இரு இலங்கை நபர்கள் உட்பட 4 பேரை க்யூ பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் தெற்குவாடி கடற்கரையில் க்யூ பிரிவு போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு(அக்., 22) கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகத்திற்குரியதாக நின்ற ஒரு நபரை விசாரித்தனர். விசாரணையில் அவர் இலங்கை கண்டியைச் சேர்ந்த தர்ஷன் என்ற பிரதீப் 34, எனவும், இவர் பிப்.,26ல் சுற்றுலா விசாவில் இலங்கையில் இருந்து விமானத்தில் பெங்களூரு வந்ததும், நாமக்கல் மேட்டுப்பட்டியில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாமில் உறவினர்களுடன் தங்கியிருந்ததும் தெரிந்தது.
மேலும் இலங்கையில் இருந்து நண்பர்கள் இருவரை கள்ளத்தனமாக படகில் பாம்பன் அழைத்து வர பிரதீப் திட்டமிட்டதும், அதற்காக ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த படகு உரிமையாளர் முத்துராஜாவிடம் 42, படகு கூலியாக ரூ.ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரம் வழங்கியதும் தெரிந்தது.
இதையடுத்து நேற்று முன் தினம் அதிகாலை முத்துராஜா கள்ளப்படகில் இலங்கை சென்று, அங்கிருந்து இருவரை ஏற்றிக்கொண்டு பாம்பன் கரைக்கு வந்தார். அப்போது அவர்களை க்யூ பிரிவு போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர். படகில் இருந்த முகமதுகான் என்ற கோகுலநாதன் 32, முகமது ஆசிக் என்ற யுனேஸ் 25, மற்றும் முத்துராஜாவை கைது செய்தனர். முகமது கான் உட்பட இரு இலங்கை நபர்களும் தமிழகத்தில் இருந்து விமானத்தில் லண்டன் செல்ல வந்ததாகவும் தெரிவித்தனர். பிறகு 4 பேரும் மண்டபம் மரைன் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து சிறையில் அடைத்தனர்.
முத்துராஜா தவிர மற்ற மூவரும் பயங்கரவாத சதிசெயலில் ஈடுபட திட்டமிட்டனரா எனவும் மத்திய, மாநில போலீசார் சந்தேகத்தின்பேரில் விசாரிக்க உள்ளனர்.