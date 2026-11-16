'டெங்கு' காய்ச்சலுக்கு 4 வயது சிறுமி பலி

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ADDED : நவ 15, 2026 05:06 PM
சிக்கல்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சிக்கல் அருகே வல்லக்குளம் கிராமத்தில் நான்கு வயது சிறுமி டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார்.
வல்லக்குளம் பள்ளிவாசல் கிழக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் மகசூர் அலி. இவரது மகள் மைசா ரசூல் 4. சிக்கலில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் எல்.கே.ஜி., படித்தார். கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன் சிறுமிக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர் சிகிச்சைக்காக மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கு நேற்று முன்தினம் இரவு உயிரிழந்தார்.
வல்லக்குளம் கிராம மக்கள் கூறுகையில் ' டெங்கு பாதிப்பால் மேலும் சில மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யக்கூடிய குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி சுத்தம் செய்து பல மாதங்கள் ஆகிறது. ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர், சுகாதாரத் துறையினர் இணைந்து வல்லக்குளத்தில் மருத்துவ முகாம் நடத்த வேணடும்'என்றனர்.