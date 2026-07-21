﻿ மெத்ஆம்பெட்டமைன் விற்க முயன்ற 4 வாலிபர்கள் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:35 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள 22 கிராம் மெத்ஆம்பெட்டமைன் போதை பொருள் விற்க முயன்ற 4 வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் புத்தேந்தல் பகுதியில் நேற்றிரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஏர்வாடி ரோட்டில் ரயில்வே கேட் பகுதியில் நின்றிருந்த 4 வாலிபர்கள், போலீசார் வருவதை அறிந்து டூவீலரில் தப்ப முயன்றனர். போலீசார் அவர்களை பிடித்தனர். 4 வாலிபர்களையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்து ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள 22 கிராம் மெத்ஆம்பெட்டமைனை பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணையில் அவர்கள் பரமக்குடி எமனேஸ்வரம் மதன்ராஜ் 29, ஏர்வாடி மாயகுளம் சிரஞ்சீவி 20, ராமநாதபுரம் பாலசுப்பிரமணியம் கோவில் தெரு வெற்றிவேலன் 22, கீழக்கரை சீனி சாகுல் ஹமீது 22, எனத் தெரிந்தது. அவர்களிடம் இருந்து டூவீலர், சிறிய எடை இயந்திரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.