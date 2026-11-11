போலி ஆவணம் தயாரித்து ரூ.1 கோடிநிலம் அபகரிப்பு: 5 பேர் மீது வழக்கு
போலி ஆவணம் தயாரித்து ரூ.1 கோடிநிலம் அபகரிப்பு: 5 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:09 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் போலி இறப்பு சான்றிதழ் தயாரித்து ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை அபகரித்த 5 பேர் மீது மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை அண்ணாநகரை சேர்ந்தவர் கோதண்டபாணி 79. இவருக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆற்றங்கரை கிராமத்தில் ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள 6 ஏக்கர் 2 சென்ட் நிலம் உள்ளது. நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த முருகன் மனைவி மஞ்சுளா என்பவர் கோதண்டபாணியை தனது தந்தை எனக் கூறி போலி இறப்பு சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார். பின் ஆற்றங்கரையில் உள்ள நிலத்தை முதுகுளத்துார் கொழுந்துறை பகுதியை சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் என்பவருக்கு பவர் பத்திரம் எழுதி கொடுத்துள்ளார்.
அந்த ஆவணத்தை பயன்படுத்தி கீழக்கரை முத்துசாமிபுரத்தை சேர்ந்த பாக்கியராஜ், ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த பசுபதீஸ்வரன் மற்றும் வாலாந்தரவை ரமேஷ் ஆகியோருக்கு கிரையம் செய்து கொடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் கோதண்டபாணி புகார் அளித்தார். நிலத்தை அபகரித்தவர்கள் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார். மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் மஞ்சுளா, கோவிந்தராஜ், பாக்கியராஜ், பசுபதீஸ்வரன், ரமேஷ் ஆகிய 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர். ---––----