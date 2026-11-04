மனநலம் பாதித்த வாலிபரை அடித்து கொன்ற 5 பேர் கைது

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ADDED : நவ 03, 2026 11:14 PM
கீழக்கரை: மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ரிஸ்வான் ஆஷிக் ரகுமான், 24, என்பவரை, அடித்துக் கொன்ற, ஐவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கீழக்கரையைச் சேர்ந்தவர் ரிஸ்வான் ஆஷிக் ரகுமான். மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்.
நவ., 1ல் கீழக்கரை, 500 பிளாட் பகுதிக்கு சென்ற ஆஷிக் ரகுமான், அங்குள்ள வீட்டிற்குள் புகுந்து கதவை பூட்டிக்கொண்டார். வீட்டிலிருந்த பெண் கூச்சலிட்டு வெளியே வந்தார். இதைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர், ஆஷிக் ரகுமானைப் பிடித்து கை, கால்களை கட்டி போட்டு, கட்டை உள்ளிட்ட பொருட்களால் அவரை சரமாரியாக தாக்கினர். இதில் தலையில் காயமடைந்த ஆஷிக் ரகுமான், ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். ஆஷிக் ரகுமான் கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் தாக்கப்படும் வீடியோ, சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது.
கீழக்கரை போலீசார், வழக்கு பதிந்து, 500 பிளாட் பகுதியைச் சேர்ந்த சீனி ஹமீது, 45, ஹாஜா முகைதீன், 42, அமீர் அப்துல்லா, 41, முகமது ஆதில், 27, நுார் முகமது, 76, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.