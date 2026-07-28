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﻿ 500 கிலோ கடல் அட்டைகள் பறிமுதல்

﻿ 500 கிலோ கடல் அட்டைகள் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:38 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:38 AM

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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்-: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்பாலைக்குடி கடற்கரை அருகே இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக சாக்கு மூடைகளில் பதுக்கி வைத்திருந்த 500 கிலோ கடல் அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே திருப்பாலைக்குடி பாண்டி கோயில் பகுதியில் இருந்து இலங்கைக்கு படகில் கடல் அட்டைகள் கடத்தப்பட உள்ளதாக தகவல் கிடைத்தது. இன்ஸ்பெக்டர் ஜீவரத்தினம், எஸ்.ஐ.,கோவிந்தன் தலைமையிலான போலீசார் அங்கு சோதனை செய்தனர். அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு கட்டடத்திற்குள் சாக்கு மூடைகளில் 500 கிலோ பதப்படுத்தப்பட்ட காய்ந்த கடல் அட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருந்ததை கண்டுபிடித்தனர். இவை வெளிநாடுகளில் உணவுப்பொருள், மருந்து தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றை பறிமுதல் செய்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதன் மதிப்பு ரூ.5 லட்சம். தப்பி ஓடிய கடத்தல்காரர்கள் குறித்து போலீசார் விசரிக்கின்றனர்.

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