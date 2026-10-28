ஆப்பநாடு மறவர் சங்கம் சார்பில் நடந்த 5008 பால்குடம் ஊர்வலம்
ஆப்பநாடு மறவர் சங்கம் சார்பில் நடந்த 5008 பால்குடம் ஊர்வலம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:26 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் ஆப்பநாடு மறவர் சங்கம் சார்பில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜையை முன்னிட்டு பால்குடம் ஊர்வலம் நடந்தது. தலைவர் சண்முகபாண்டியன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் குணசேகரன், பொருளாளர் முத்துராமலிங்கம் முன்னிலை வகித்தனர். பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் உள்ள தேவர் சிலை முன்பு கணபதி ஹோமம், யாகசால பூஜைகள், வேத மந்திரங்கள் கூறி சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
தொடர்ந்து முதுகுளத்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் இருந்து பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் 5008 பால்குடம் எடுத்து காந்தி சிலை,தேரிருவேலி முக்குரோடு உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் வழியாக பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை ஊர்வலமாக வந்தனர். தேவர் சிலைக்கு பால், சந்தனம், விபூதி, மஞ்சள் உட்பட 16 வகையான அபிஷேகம், சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
மதுரை ஆதீனம், ராமநாதபுரம் ராஜா நாகேந்திர சேதுபதி, மூவேந்தர் முன்னேற்ற கழகம் தலைவர் ஸ்ரீதர் வாண்டையார், தேசிய செயலாளர் சுரேஷ்தேவர், பசும்பொன் மக்கள் தேசிய கட்சி நிறுவனர் இசக்கிராஜா உட்பட முதுகுளத்துார்,கடலாடி, சாயல்குடி அதனை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை முதுகுளத்துார் ஆப்பநாடு மறவர் சங்க நிர்வாகிகள் செய்தனர்.