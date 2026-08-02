﻿ வாலிபரை காரில் கடத்தி அடி, உதை: 7 பேர் கைது

ADDED : ஆக 01, 2026 11:16 PM
திருப்புல்லாணி: வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த தங்கத்தை உரியவரிடம் முழுமையாக ஒப்படைக்காத வாலிபரை காரில் கடத்திய நபர்கள், அறையில் அடைத்து வைத்து தாக்கினர். போலீசார் வாலிபரை மீட்டு, கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஏழு பேரை கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை புதுக்கிழக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் சேக் நசிருதீன் 37. இவர் ஜூலை 30ல் திருப்புல்லாணி அருகேயுள்ள மனமகிழ் மன்றத்திற்கு நண்பர்களுடன் காரில் சென்றார். காரிலேயே தனது அலைபேசியை வைத்துவிட்டு, தனது நண்பர்கள் செய்யது முகாசின், சதாம் உசேன் ஆகியோருடன் மது அருந்தினார். பின் மூவரும் காருக்கு திரும்பினர்.
அப்போது மற்றொரு காரில் வந்த மர்ம நபர்கள், ஷேக் நசிருதீனை குண்டுக்கட்டாக துாக்கி கடத்திச் சென்றனர். திருப்புல்லாணி போலீசார் அவரை தேடினர்.
இந்நிலையில், திருவாடானை அருகே ஓரியூர் தென்னந்தோப்பில் ஒரு அறையில் இருந்த சேக் நசிருதீன், கடுமையான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டார்.
திருப்புல்லாணி போலீசார் அவரை மீட்டு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான ஹவாலா தங்கத்தை சேக் நசிருதீன் சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் முழுமையாக ஒப்படைக்கவில்லை.
இதனால் அவர் கடத்தி தாக்கப்பட்டது விசாரணையில் தெரிந்தது.
கடத்தலில் ஈடுபட்ட தொண்டி நபீல் அகமது 28, முகமது நவ்பல் அலி 38, முகமது ஹக்கீம் 23, எஸ்.பி.பட்டினம் சாகுல் ஹமீது 33, நம்புதாளை அப்துல் ரகுமான் 39, செய்யது சிபாயுதீன் 42, சதாம் உசேன் 24, ஆகிய 7 பேரை திருப்புல்லாணி போலீசார் கைது செய்தனர்.