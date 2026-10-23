பள்ளி வேன் கவிழ்ந்து 8 மாணவர்கள் காயம்

ADDED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே பள்ளி வேன் வயலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 8 மாணவர்கள் காயமடைந்தனர்.
சத்திரக்குடியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள், வேன் மூலம் தினமும் பள்ளிக்கு வந்து செல்கின்றனர். இன்று (அக்.,22) காலை செய்யாலுார், இருசேரி, வேப்பங்குளம் பகுதிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் வேனில் பள்ளிக்கு புறப்பட்டனர்.
டிரைவர் பழனி 24, வேனை ஓட்டினார். செய்யாலுார் அருகே சிறிய ரோட்டில் வந்த போது, எதிரே வந்த வாகனத்திற்கு வழிவிடுவதற்காக வேனை மேடான பகுதியில் டிரைவர் ஏற்றினார். அப்போது மண் சரிந்து அருகிலுள்ள வயலில் வேன் கவிழ்ந்தது. அப்போது வேனில் இருந்த 13 மாணவர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டனர். இதில் சிறிய காயமடைந்த 8 மாணவர்களுக்கு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. விபத்து குறித்து சத்திரக்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.