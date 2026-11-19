/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பரமக்குடியில் வ.உ.சி., 90 வது நினைவு நாள்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:30 PM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி காட்டுப்பரமக்குடியில் உள்ள வ.உ.சி., முழு உருவ வெண்கல சிலைக்கு அவரது 90 வது நினைவு நாளில் வ.உ.சி., மெட்ரிக் பள்ளி மற்றும் அனைத்து வெள்ளாளர் மகா சபை சார்பில் மாலை அணிவித்தனர்.
சபையின் நிறுவனர் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி தலைவர் கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்து வ.உ.சி., க்கு மரியாதை செலுத்தினார். சபை செயலாளர் பாஸ்கர சேதுபதி, இணை செயலாளர் குமரேசன், துணைத் தலைவர் முருகேசன் முன்னிலை வகித்தனர். சபை நிர்வாகிகள் பன்னீர்செல்வம், ராமகிருஷ்ணன், கண்ணன், அழகுசுந்தரம், பள்ளி நிர்வாகிகள் மகேஸ்வரன், கோவிந்தராஜா மற்றும் அரசு உயர் குழு, வக்கீல்கள் குழு, வர்த்தக நலக்குழு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து பள்ளியில் உள்ள வ.உ.சி., சிலைக்கு ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.