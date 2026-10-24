/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பஞ்சராகி நடுவழியில் நின்றது அரசு பஸ்
UPDATED : அக் 10, 2026 04:41 AM
ADDED : அக் 09, 2026 06:17 PM
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திருப்புல்லாணி: ராமநாதபுரம் அருகே சக்கரக்கோட்டை மாநில நெடுஞ்சாலையில் நேற்று காலை 11:30 மணிக்கு ஏர்வாடி தர்கா முதல் திருப்பூர் செல்லும் அரசு பஸ் முன்பக்க டயர் பஞ்சரானது.
இதையடுத்து பஸ்சில் இருந்து பயணிகள் இறக்கி விடப்பட்டு மாற்று பஸ்சில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். பின்னர் பஸ் டயர் பஞ்சர் பழுது நீக்கப்பட்டு இயக்கப்பட்டது. பயணிகள் கூறியதாவது:
தற்போது இலவசமாக பெண்களுக்கு வெற்றி பயணம் அறிவித்துள்ள நிலையில், அரசு பஸ்களின் பராமரிப்பையும் முறையாக பார்ப்பது அவசியம். எனவே தரமான உதிரி பாகங்களை வழங்கி பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் கும்பகோணம் போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும் என்றனர்.