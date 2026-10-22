மக்கள் பாதிப்பு! கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு எழுதித்தர ரூ.100 வசூல்: பெயரளவில் இலவசமாக எழுதிதரும் மகளிர் குழுவினர்
மக்கள் பாதிப்பு! கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு எழுதித்தர ரூ.100 வசூல்: பெயரளவில் இலவசமாக எழுதிதரும் மகளிர் குழுவினர்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:43 AM
ADDED : அக் 12, 2026 04:56 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாமிற்கு வரும் மக்களிடம் ஒரு மனு எழுதி தருவதற்கு ரூ.50 முதல் ரூ.100 வரை சிலர் பணம் வசூலிக்கின்றனர். மகளிர் குழு மூலம் பெயரளவில் இலவசமாக எழுதி தருகின்றனர். இது குறித்து விழிப்புணர்வு இல்லாததால் ஏழை மக்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வாரந்தோறும் திங்களன்று மக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாம் நடக்கிறது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர். இதனால் தங்கள் மனுவின் மீது உடனடி விசாரணை மேற்கொண்டு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வாரந்தோறும் பல்வேறு குறைகள், கோரிக்கைகள் அடங்கிய 600 முதல் 800 மனுக்களை தனியாகவும், கிராம மக்கள் ஒன்றாக இணைந்து மனு அளிக்கின்றனர்.
கலெக்டர் அலுவலகம் நுழைவுப்பகுதியான தீயணைப்பு துறை அலுவலகம் எதிரேயுள்ள ரோட்டோரத்தில் துவங்கி போலீஸ் சோதனைச்சாவடியும் தாண்டி டிரைவர்கள் ஓய்வறை வரையில் மனு எழுதி தரும் பணியில் 30க்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். நல்ல வருமானம் கிடைப்பதால் மனு எழுதி தருபவர்களின் எண்ணிக்கை வாரந்தோறும் அதிகரித்துள்ளது. மனு எழுதி தருபவர்கள் இடையே போட்டோ போட்டி ஏற்படுகிறது. மனு எழுத பேப்பர் வாங்கி கொடுத்து ஒரு மனுவிற்கு ரூ.50 முதல் ரூ.100 வரை பணம் வசூலிப்பதால் ஏழை, எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
* பெயரளவில் ஏற்பாடு: இது தொடர்பான புகாரில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு மகளிர் குழுவினர் 4 பேர் திங்கள் தோறும் இலவசமாக மனு எழுதித்தர ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக எவ்வித அறிவிப்பு பலகையும் இல்லாததால், போலீஸ் சோதனைச்சாவடி அருகே யார் கண்ணிலும் படாத வகையில் அமர்ந்து மனு எழுதி தருகின்றனர்.
இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும். அதற்கு இலவசமாக மனு எழுவது குறித்து மக்கள் பார்வையில் படும் வகையில் அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்க வேண்டும். அதற்கு கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட வேண்டும்.