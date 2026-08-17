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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ தேசியக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலம்

﻿ தேசியக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலம்

﻿ தேசியக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலம்

ADDED : ஆக 13, 2026 12:41 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 12:41 AM

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கமுதி: கமுதியில் பா.ஜ., சார்பில் சுதந்திர தினத்தை போற்றும் வகையில் தேசியக் கொடி ஏந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் முரளிதரன் தலைமை வகித்தார். பொதுச்செயலாளர் முத்துச்சாமி முன்னிலை வகித்தார். கமுதி பஸ் ஸ்டாண்டில் துவங்கி பஜார் வழியாக சந்தை பேட்டை வரை கையில் தேசிய கொடியை ஏந்தி ஊர்வலமாக சென்றனர்.

அப்போது தலைவர்கள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். உடன் மாவட்ட துணைத்தலைவர் கணபதி, ஒன்றிய தலைவர்கள் வேலவன் (தெற்கு), கருப்புசாமி (வடக்கு), பூபதிராஜா (மத்திய) உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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