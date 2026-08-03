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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ வித்தியாசமான தோற்றம் கொண்ட அரியவகை மட்டி உழுவை மீன்

﻿ வித்தியாசமான தோற்றம் கொண்ட அரியவகை மட்டி உழுவை மீன்

﻿ வித்தியாசமான தோற்றம் கொண்ட அரியவகை மட்டி உழுவை மீன்

ADDED : ஆக 02, 2026 11:40 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:40 PM

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சாயல்குடி: மன்னார் வளைகுடா கடலில் பல்வேறு வகையான அரிய வகை உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. இவற்றில் மட்டி உழுவை மீன்கள் வித்தியாசமான உருவமைப்புடன் வாழ்கிறது. இவை திருக்கை இன மீன்கள் ஆகும். ஆங்கிலத்தில் 'சார்க் ரே' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இது சுறாவை போன்ற தலைப்பகுதியும், திருக்கையை போன்ற தட்டையான உடல் அமைப்பையும் கொண்டது. இதன் முதுகில் வரிசையான வலுவான பற்கள் மற்றும் முட்கள் உள்ளன.

நண்டு, இறால், கணவாய் மற்றும் சிறிய மீன்களை இதன் மூலமாக பிடித்து உண்கிறது. 5 கிலோ முதல் 20 கிலோ அதிகமான எடை கொண்டதாக உள்ளது.

சுறா போன்ற உயர்ந்த முதுகு துாவிகள் வலிமையானவை.

திருக்கையை போல முகம், முன் உடல் கொண்டவை ஆகும். அதன் முகத்தில் நுனியில் வடிவில் உள்ள ஒளி ஊடுருவும் கண்ணாடி போன்ற இரு பகுதிகள்தான். பனை நுங்கு போல இவை தோற்றம் தரும். உழுவை மீன்கள் ஆழ்கடலில் மணல் பகுதிகளில் வசிக்க கூடியது.

இவை வாலை ஆட்டி சுறாவை போலவே நீந்தும். அதேபோல திருக்கை போல இல்லாமல் தலையை சற்று துாக்கியபடி நீந்தும். மேற்பகுதி சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறம் அடிவயிறு வெள்ளை அல்லது வெளிர் மஞ்சள் நிறங்களில் காணப்படும்.

மீனுக்கு 60 முதல் 80 வரையிலான பற்கள் காணப்படுகிறது. வாய்க்கு கொஞ்சம் கூட தொடர்பில்லாமல் தலையின் மேல் பகுதியில் கண்கள் அமைந்து இருப்பதால் மோப்பத்திறனால் இரையை பிடிக்கும்.

இவை பெரும்பாலும் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதிகளில் அரிதாகவே காணப்படுகின்றன.

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