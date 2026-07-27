மன்னார்வளைகுடாவில் வசிக்கும் அரியவகை வால் இல்லா சூரிய மீன்
மன்னார்வளைகுடாவில் வசிக்கும் அரியவகை வால் இல்லா சூரிய மீன்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM
கீழக்கரை: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மன்னார் வளைகுடா கடல்பகுதியில் அரியவகையான வால் இல்லா சூரிய மீன்கள் வாழ்கின்றன. இது 'ஓசன் சன் பிஷ்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
வட்டமான மற்றும் தட்டையான உடல் அமைப்பைக் கொண்டு வினோதமாக காணப்படும் உடலமைப்பு கொண்ட சூரிய மீனுக்கு தலைப்பகுதி மட்டுமே தனியாக இருப்பது போல் இருக்கும். நீண்ட உடல் மற்றும் வால் பகுதி இருக்காது. சராசரியாக 100 கிலோ முதல் ஆயிரம் கிலோ வரை எடையில் வளரும். தோல் கடினமானதாகவும் சொரசொரப்பாகவும் இருக்கும்.
உணவு மற்றும் வாழ்விடத்திற்காக ஆழ்கடலில் வாழும். ஜெல்லி மீன், நண்டு மற்றும் சிப்பிகளை விரும்பி சாப்பிடுகிறது. 10 ஆண்டுகள் வரை வாழ கூடும். சூரிய மீனை சுறாக்கள் வேட்டையாடி உண்கின்றன. சூரிய மீனின் முட்டைகள் நீரில் வெளியிடப்பட்டு, வெளிப்புறமாகவே கருவுறுதல் நடக்கின்றது.
இவ்வகை மீன்கள் கூட்டமாகவே செல்கின்றன. வித்தியாசமான உடல் அமைப்பை கொண்ட இவை உணவுக்காகவும் பயன்படுகிறது.பெரும்பாலும் விசைப்படகுகளில் அவ்வப்போது பிடிபடுகின்றன.