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கடற்கரையில் இறந்து ஒதுங்கிய கடல் பசு

கடற்கரையில் இறந்து ஒதுங்கிய கடல் பசு

UPDATED : அக் 24, 2026 11:08 PM

ADDED : அக் 24, 2026 07:50 PM

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UPDATED : அக் 24, 2026 11:08 PM ADDED : அக் 24, 2026 07:50 PM

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தொண்டி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே எம்.வி.பட்டினம் கடற்கரையில் 320 கிலோ ஆண் கடல் பசு இறந்த நிலையில் இன்று (அக்.,24) கரை ஒதுங்கியது.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மீனவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் ராமநாதபுரம் வனத்துறையினர் சென்றனர். தொண்டி கால்நடை மருத்துவர் ஜோதி தலைமையில் கடல் பசுவை மீட்டு உடல் பரிசோதனை செய்தனர். அதன் பின் வனத்துறையினர் முன்னிலையில் பாதுகாப்பாக புதைக்கப்பட்டது. கடல் பசு இறப்பு குறித்து வனத்துறையினர் விசாரிக்கின்றனர்.

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