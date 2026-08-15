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மாடகோட்டை முனீஸ்வரர் கோயிலில் ஆடி உற்சவம்

மாடகோட்டை முனீஸ்வரர் கோயிலில் ஆடி உற்சவம்

ADDED : ஆக 14, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:00 PM

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10,000 பேருக்கு அசைவ அன்னதானம்

ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே மாடக்கோட்டை முனீஸ்வரர் கோயில், ஆடி உற்சவ விழாவை முன்னிட்டு பத்தாயிரம் பேருக்கு அசைவ விருந்து அன்னதானம் நடந்தது.

ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே சாத்தமங்கலம் மாடக்கோட்டை முனீஸ்வரர் கோயில் பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது. இக்கோயிலில் ஆண்டு தோறும் வைகாசி மாதத்தில் விழா நடக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து ஆடி மாதத்தில் நடைபெறும் ஆடி உற்சவ விழாவில் கிடாய்கள் பலியிடப்பட்டு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது.

இக்கோயிலில் நேற்று ஆடி உற்சவ விழாவில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக வழங்கிய 200க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டு கிடாய்கள் பலியிடப்பட்டு பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு அசைவ விருந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக மூலவருக்கு பால், பன்னீர் உள்ளிட்ட 18 வகையான அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன.

பின்னர், சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு நடைபெற்ற தீபாராதனையில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர். ஏற்பாடுகளை கோயில் டிரஸ்டி கருப்பத்தேவர், சென்னை பெருநகர நிலைக் குழு கணக்கு, தணிக்கைக் குழு தலைவர் தனசேகரன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.

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