﻿ ஆடித்தபசு: நாளை ராமேஸ்வரம் கோயில் நடை அடைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 12:21 AM
ராமேஸ்வரம்: நாளை (ஆக.,15) ராமேஸ்வரத்தில் ஆடி தபசு விழாவையொட்டி சுவாமி, அம்மன் மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளதால் கோயில் நடை அடைக்கப்படும் என கோயில் இணை ஆணையர் சுரேஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
கோயிலில் 11ம் நாள் ஆடித் திருவிழாவான நாளை ஆடி தபசில் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசாமி கோயிலில் அதிகாலை 2:30 முதல் 3:00 மணி வரை ஸ்படிகலிங்க பூஜை நடக்கும்.
இதனைத் தொடர்ந்து கால பூஜைகள் நடந்து முடிந்ததும் காலை 6:00 மணிக்கு பர்வதவர்த்தினி அம்மன் வெள்ளி கமல வாகனத்தில் எழுந்தருளி, தபசு மண்டகபடிக்கு புறப்பாடு நடக்கும். இதனை தொடர்ந்து கோயில் நடை அடைக்கப் படும்.
பின் காலை 11:00 மணிக்கு ராமநாதசுவாமி தங்க ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி தபசு மண் டகப்படிக்கு புறப் படுவார்.
மதியம் 3:00 மணிக்கு மேல் தபசு மண்டகப்படியில் சுவாமி, அம்மனுக்கு மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சி நடக்கும். இதனால் காலை 6:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை கோயில் நடை அடைக்கப்படும்.
மாலை 5:00 மணிக்கு பின் கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு உச்சிகால பூஜை மற்றும் சாய பூஜை நடக்கும். பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனத்திற்கு அனு மதிக்கப்படுவர் என்றார்.