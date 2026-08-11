பரமக்குடியில் ஆடி பவுர்ணமி கருப்பணசாமிக்கு அபிஷேகம்: சந்தனம் சாற்றி வழிபாடு
பரமக்குடியில் ஆடி பவுர்ணமி கருப்பணசாமிக்கு அபிஷேகம்: சந்தனம் சாற்றி வழிபாடு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:10 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:01 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி கருப்பணசுவாமி சன்னதிகளில் ஆடி பவுர்ணமியில் அபிஷேகம், 18 படிகள் மற்றும் கதவுகளுக்கு சந்தன காப்பு சாற்றி வழிபாடு நடந்தது.
பரமக்குடி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் முன்பு காவல் தெய்வம் கருப்பணசாமி அருள் பாலிகிறார். ஜூலை 29 பவுர்ணமி நாளில் இரவு 9:00 மணிக்கு பால், சந்தனம் உள்ளிட்ட பல வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தன.
*பரமக்குடி சுந்தர் நகர் காக்கா தோப்பு பெருமாள் கோயில் முன்பு 18 ம் படி கருப்பணசாமிக்கு இரவு 7:00 மணி துவங்கி அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து 18 படிகளுக்கும் அபிஷேகம் நிறைவடைந்து சந்தனம் சாற்றி சூடம் ஏற்றி வழிபாடு நடத்தினர்.
*பரமக்குடி புதுநகர் பதினெட்டாம்படி கருப்பணசாமிக்கு புதிய மணி நிலை கதவுகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து இரவு 9:00 மணிக்கு சந்தன அபிஷேகம், மாலை மற்றும் வஸ்திரங்கள் சாற்றி சூடமேற்றி வழிபாடு நடத்தினர்.
இதேபோல் பரமக்குடியில் உள்ள அனைத்து கருப்பணசாமி சன்னதிகளிலும் நடந்த விழாக்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.