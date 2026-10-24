விபத்து அபாயம்: சாலைவிரிவாக்க பணிக்கு குழிதோண்டி அகற்றாத மரங்களால் ஆக்கிரமிப்புகளை கண்டுகொள்ளாத நெடுஞ்சாலைதுறையினர்
விபத்து அபாயம்: சாலைவிரிவாக்க பணிக்கு குழிதோண்டி அகற்றாத மரங்களால் ஆக்கிரமிப்புகளை கண்டுகொள்ளாத நெடுஞ்சாலைதுறையினர்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:01 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:39 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் நான்குவழிச்சாலையை ஆறு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யும் பணியில், இடையூறாக உள்ள மரங்களை உடன் அகற்றாமல், சுற்றி குழிதோண்டி அப்படியே விட்டுவிடுகின்றனர். இதனால் தொடர் மழைக்கு மரம் சாய்ந்து விழுந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் கண்டுகொள்ளவில்லை என மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
ராமநாதபுரம் நகரில் மதுரை, ராமேஸ்வரம் நான்குவழிச் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க நான்கு வழிச்சாலையை ஆறுவழிச்சாலையாக ரூ.25 கோடியில் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ராமநாதபுரம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே ரயில்வேம் மேம்பாலம் அருகே ராமேஸ்வரம் நான்கு வழிச்சாலையை பட்டணம் காத்தான் ஊராட்சி கிழக்கு
கடற்கரை சாலை சந்திப்பு ஆறு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. இதில் மரங்களை அகற்றுவதற்கு பசுமை ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து மரங்களை வேருடன் எடுத்து அதன்அருகே அப்படியே நடுவதற்கு நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர். இருப்பினும் மரங்களை அகற்றாமல் சுற்றிகுழிதோண்டி பணிகளை மேற்கொள்வாதல் சிலநாட்களுக்குமுன்பு வேருடன் மரம் சாய்ந்து சாலையில் விழுந்தது. தொடர்ந்து மழைபெய்துவருவதால் பிறமரங்களும் விழுந்து விபத்து ஏற்படவாய்ப்புள்ளது. நெடுஞ்சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,
6 வழிச்சாலையை விரிவாக்க பணிக்கு இடையூறாக உள்ள 61 மரங்களை
வெட்டி அழிக்காமல் மரங்களை வேருடன் எடுத்து மீண்டும் நட்டு வைக்கும் பணி ஒருவாரத்தில் துவங்க உள்ளது, விரிவாக்கப்பணி, வாகன போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் என்றனர்.-----