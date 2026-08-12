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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கடலாடியில் மோட்டார் வைத்து குடிநீர் உறிஞ்சுவோர் மீது நடவடிக்கை தேவை

கடலாடியில் மோட்டார் வைத்து குடிநீர் உறிஞ்சுவோர் மீது நடவடிக்கை தேவை

கடலாடியில் மோட்டார் வைத்து குடிநீர் உறிஞ்சுவோர் மீது நடவடிக்கை தேவை

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:19 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 05:19 PM ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM

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கடலாடி:கடலாடி மற்றும் சாயல்குடி நகர் பகுதிகளில் காவிரி குடிநீர் வீடுகள் மற்றும் தெருக்களுக்கு வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் சிலர் சட்டவிரோதமாக அதிக உறிஞ்சி திறன் கொண்ட மின் மோட்டாரை பயன்படுத்தி வீடுகளில் தண்ணீரை உறிஞ்சி அவற்றினை மேல்நிலை தொட்டியில் ஏற்றி வருவதும், அதிகளவு தொட்டிகளில் சேமிப்பதும் தொடர்கிறது.

இன்னும் ஒரு சிலர் அவற்றை தோட்டங்கள் வளர்ப்பதற்கும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இதனால் தண்ணீர் மேடான பகுதிகளுக்கு செல்வதில் பெரும் தொய்வு ஏற்படுகிறது.

எனவே கடலாடி, சாயல்குடி பகுதிகளில் தண்ணீர் கிடைக்காத பகுதிகளுக்கு முறையாக தண்ணீர் கிடைப்பதற்கு மின்மோட்டாரை பயன்படுத்துவோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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