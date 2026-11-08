கடலில் தடையை மீறி படகு சவாரி செய்தால் நடவடிக்கை

UPDATED : நவ 07, 2026 11:29 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM
தொண்டி: தொண்டி பகுதி கடலில் பண்டிகை காலங்களில் விதிமுறைகளை மீறி கடலில் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்றால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.ராமநாதபுரம் வடக்கு ஆற்றங்கரை முதல் எஸ்.பி.பட்டினம் முதல் கடற்கரை பகுதியில் பண்டிகை காலங்களில் மக்கள் கூடுவது வழக்கம். இது குறித்து தொண்டி மீன்வளத்துறை ஆய்வாளர் அபுதாகிர் கூறியதாவது:
தொண்டி, காரங்காடு மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளில் பண்டிகை காலங்களில் மக்கள் கூடுவார்கள். இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி சில நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் அனுமதி இல்லாமல் பயணிகளை படகில் ஏற்றிக் கொண்டு கடல் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். இதனால் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
தேவிபட்டினம், தொண்டி, ஆற்றங்கரை உள்ளிட்ட கடலோர பகுதிகளில் மீன்வளத்துறை மற்றும் கடல் அமலாக்க பிரிவு போலீசார் இணைந்து கூட்டு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு அனுமதியின்றி இயக்கப்படும் படகு உரிமையாளர்கள் மீது கடல் பாதுகாப்பு சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.